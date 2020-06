Premier Morawiecki: Zwycięstwo pana prezydenta Dudy będzie zwycięstwem silnej Polski, o jakiej marzymy

Leszek 14.6.20 18:54

Rabin Morawiecki i jego wizja.



Taśmy Morawieckiego: żydowski pośrednik Fogelman, banki w rękach służb…



Posted on Październik 3rd, 2018 by Robert in Polska kolonia



Tym razem, to czerwoni wypuścili kolejne nagrania. Zapewne są to gry polityczne, gry na słabszy wynik PiS-u, gry na zrzucenie ze stołka Morawieckiego.



Wcześniej, 14 czerwca 2014 roku, tygodnik „Wprost” z inicjatywy służb amerykańskich, wydał całą serię nagrań. Była to ewidentna gra na zmianę sił politycznych. Nastąpiła zmiana z kierunku rosyjsko-niemieckiego (PO) na kierunek amerykański (PiS).



Dzięki tym taśmom, PiS wygrał wybory w 2015 roku.



Dzisiaj, taśmy przejęli czerwoni i tymi samymi metodami, próbują ugrać na zbliżających się wyborach.



Proszę zwrócić uwagę na fakt, jak służby amerykańskie i rosyjskie kupczą między sobą polską sceną polityczną. Wybierają kogo chcą. Wystarczy nagrać tych paplających na lewo i prawo miernych polityków, aby ich szantażować, ustawiać do pionu, kontrolować.



Co wynika z taśm?



Ciekawe rzeczy…



W teatrze kukiełek występują: Mateusz Morawiecki, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes PGE Krzysztof Kilian oraz jego zastępczyni Bogusława Matuszewska. Spotkanie odbyło się wiosną 2013 r. W tym okresie Morawiecki był lewicowcem