Premier Morawiecki: Wchodzimy w czas przebudowy świata

„Przygotowaliśmy wiele rozwiązań budżetowych, finansowych, inwestycyjnych, zarówno lokalnych, jak i na poziomie krajowym, które już działają i zadziałają w kolejnych latach mocno w kierunku wzrostu gospodarczego. Może się okazać, że już w IV kwartale 2021 roku przekroczymy poziom PKB z czasu sprzed pandemii. Byłaby to rzadkość na świecie, a szczególnie w Europie” – mówił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

W wywiadzie szef polskiego rządu mówił między innymi o Europejskim Funduszu Odbudowy. Zaznaczył, że realnie ma on szansę ruszyć od III kwartału przyszłego roku. Przyznał, że na to liczy, ponieważ mowa o dużych środkach, które pomogą całemu kontynentowi. Dodał:

„Polska gospodarka jest mocno związana z całą Europą. 80 proc. naszego eksportu trafia do krajów europejskich. Życzymy wszystkim państwom w Europie szybkiego odbicia, również dlatego, że istnieje głęboka zależność między naszymi gospodarkami”.

Zapowiedział także:

„Przygotowaliśmy wiele rozwiązań budżetowych, finansowych, inwestycyjnych, zarówno lokalnych, jak i na poziomie krajowym, które już działają i zadziałają w kolejnych latach mocno w kierunku wzrostu gospodarczego. Może się okazać, że już w IV kwartale 2021 roku przekroczymy poziom PKB z czasu sprzed pandemii. Byłaby to rzadkość na świecie, a szczególnie w Europie”.

Mówiąc z kolei o pojawiającym się ostatnio w obozie Zjednoczonej Prawicy pojęciu „nowego ładu” wskazał, że wchodzimy obecnie w czas przebudowy świata, być może najgłębszej od 80 lat. Wskazał na róże oceny ekonomistów co do tego, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Mówił:

„Odbicie po koronawirusie przyjmie kształt litery K. To dlatego, że niektóre branże znakomicie rosną nawet mimo epidemii, a może nawet na skutek epidemii, a inne są bardzo mocno poturbowane”.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że w Polsce przemysł rozwija się w dobrym tempie i głębokiej zmianie będzie ulegała architektura społeczna. Zaznaczył, ze obecnie jest czas na to aby pomyśleć o tym, jak świat może wyglądać za dwa, pięć lub dziesięć lat:

„[…] i przystosować procesy legislacyjne i inwestycyjne do tego świata. Cel to sprawić, by Polska odnalazła się w tym świecie jak najlepiej”.

Wskazywał na konieczność zachęcania inwestorów z całego świata do inwestowania w Polsce. Zapowiedział całościowe przedstawienie kompleksowego planu społeczno-gospodarczego w styczniu.

„Dziś koncentrujemy wszystkie siły na Narodowym Programie Szczepień – to jest podstawa do budowania przyszłości po koronawirusie”

- mówił premier Morawiecki.

dam/"Rzeczpospolita",Fronda.pl