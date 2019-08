Premier Morawiecki: Naszym programem są zarobki Polaków na poziomie europejskim!

- To dobry czas dla Polski i chcemy, by on trwał. Chcemy wprowadzać zmiany dla całego społeczeństwa - powiedział na konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu premier Mateusz Morawiecki. W południe ropzocznie się druga konwencja partii rządzącej, tym razem w Bydgoszczy.

W konwencjach będą uczestniczyć liderzy Prawa i Sprawiedliwości - prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. - Nasi liderzy będą brać udział w tych konwencjach czasami razem, czasami na zmianę, w zależności od możliwości logistycznych, bo ta kampania jest dość krótka - wyjaśnia zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel.

- Jest to dobry czas dla Polski, mimo, ze różni komentatorzy, zwłaszcza ze strony opozycji, wskazują na czynnik koniunktury. Tymczasem zagraniczna prasa pisze o małym cudzie gospodarczym w Polsce, pod rządami PiS. Trzeba jasno powiedzieć, że w czasach zmiennej pogody gospodarczej, ważne jest to, kto ma jakie umiejętności. Ku zdumieniu opozycji, jesteśmy w okresie wyjątkowej równowagi, dostrzeganej przez świat. Każdy żeglarz wie, że od jakości łodzi, załogi, żagli, zależy to, jak przez zmienne warunki pogodowe, będziemy mogli przejść. Pojawia się pytanie, czy warto postawić na tych, którzy potrafią zadbać i o finanse publiczne państwa i o najsłabsze grupy, które potrzebują wsparcia? To nasz kierunek działań. To ten rodzaj polityki, opartej na dwóch filarach - na jakości finansów publicznych i polityce społecznej. To znak firmowy PiS — powiedział premier.

- Wielu komentatorów zastanawia się, jak nam się to udało. Jesteśmy rządem patriotycznym Uważamy, że Polskę nie tylko trzeba mieć w sercu, ale także zmieniać ją, by stawała się coraz piękniejsza — dodał.

- Toruń kojarzy się z miastem nietoperzy. To miłe w sumie zwierzątka, ale młodym ludziom kojarzą się z Batmanem. Batman walczył ze złem, miał nowoczesne technologie. Ten Batman, albo VAT-man jak o nas mówiono, zadbał o finanse publiczne. On stoi u źródeł naszego sukcesu — mówił premier.

- Młodzi ludzie są przyszłością RP, dlatego wprowadzamy ułatwienia. Dlatego jest PIT dla młodych. Dlaczego nazywamy te lata dobrym czasem dla Polski? Służymy wszystkim Polakom. Nasza polityka ma służyć wszystkim Polakom. Młodzi mogą być dumni z Polski, która osiąga najlepsze rezultaty gospodarcze — dodał premier.

- Nasza polityka senioralna zmienia życie emerytów, co jest naszym zobowiązaniem, żeby emeryci mogli korzystać z Emerytury+. Chcemy poprawiać los naszym emerytów — mówił premier.

- Zwiększyliśmy Fundusz Dróg Samorządowych. To było możliwe dzięki zmianie systemu finansów publicznych. Nasi konkurenci próbują grać na negatywnych emocjach. Musimy tłumaczyć, że my odpowiadamy za nasze błędy. A za błędy, patologie naszych poprzedników, odpowiadali też oni, ale hamowali rozwój Polski, rozwój milionów Polaków. To nasze wielkie zadanie. Wejść głęboko w dialog z Polakami i tłumaczyć. Można się potykać, ale wstawać i iść dalej. Z drugiej strony mamy patologie, mafie VAT-owskie hulające jak wiatr po polach. Oni nie potrafili traktować państwa jako największego dobra. To stąd biorą się te pieniądze, które w ich czasach miały być gdzieś zakopane. Pokazaliśmy, że w krótkim czasie można wprowadzić zasadnicze zmiany i utrzymać w ryzach finanse. Dług PKB spada, a w czasach PO rósł — podkreślił.

- Chcemy, żeby młodzi mieli jak najlepsze warunki do życia, do pracy. Wiemy, że im więcej jest pracy, tym większe są wynagrodzenia. Naszym programem są zarobki Polaków na poziomie europejskim — dodał szef rządu.

bz/wpolityce.pl