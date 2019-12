Premier Mateusz Morawiecki: Rozpoczynamy drugi etap wyścigu o lepszą Polskę

„Wszystko mamy uzgodnione, umowa koalicyjna podpisana, rozpoczynamy drugi etap wyścigu o lepszą i silniejszą Polskę” - mówi premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy.

„[…] nie dostrzegam zmiany tak zwanego stanu posiadania między koalicjantami w porównaniu choćby do sytuacji sprzed pół roku".

Dodał, że on sam byłby zmartwiony, gdyby nie były konieczne negocjacje przy tworzeniu nowego rządu i jest to „[…] absolutnie naturalne i zdrowe, że usiedliśmy do stołu i wymieniliśmy się pomysłami programowymi na drugą kadencję, uwzględniając wynik wyborczy”.