Premier Mateusz Morawiecki: Dyskusja o 'Trójce' to temat zastępczy

adrian manowski 17.5.20 21:03

" To w ich imieniu Jarosław składał hołd na cmentarzu, nie tylko w swoim. I jesteśmy mu za to wdzięczni. Dla Polaków Jadwiga Kaczyńska, matka prezydenta i premiera, jest kimś o wiele ważniejszym niż czyjaś nieznana nikomu babcia, niestety. Dla szczujni natomiast to jest okazja do plucia, jak zwykle. Nie uszanują niczego."



bla bla bla bla bla bla bla.........



Pragne przypomniec, ze od conajmniej polowy marca 2020roku w Polsce zostal ogloszony stan PANDEMII, co za tym idzie, obywatele zostali pozamykani w domach pod pretekstem wysokich kar do 30k, zeby ograniczyc rozprzestrzeniania sie wirusa. Do tego polowa gospodarki zostala zamknieta. Obywatele nie moga nic, nawet demonstrowac, ani spedzac swiat z rodzina bo COVID-19.

Co robi pan prezes ze swoimi pacholkami? Robi sobie imreze nikomu nie potrzebna, bez zachowania zadnych srodkow bezpieczzenstwa, bo przeciez ich wirus nie tyknie, kiedy reszta spoleczenstwa siedzi w domach / patrzy jak ich zycie wlasnie zostaje zrujnowane.



Rozumiem ze w takich okolicznosciach jak zamkniecie kraju, zamkniecie obywateli, zamkniecie gospodarki, cos tak niepotrzebnego musialo sie odbyc... Gdyby chociaz jedna osoba tam byla chora caly nasz rzad by lezal i kwiczal zawirusowany, byc moze nawet pod respiratorem.



Ale oczywiscie wszyscy tylko czekaja zeby napluc na prezesa... Tam nie bylo ratowania zycia, to nie byli strazacy ktorzy jechali do wypadku, to nie bylo glosowanie w sprawie przyjecia strategii walki z wirusem, tylko impreza firmowa, impreza ktora jesli by zrobil ktokolwiek inny, dostalby kare od 500zl do 30k zl ... ale to byl prezes ktoremu wolno wszystko.