Premier Holandii: Europa nie może zagwarantować własnego bezpieczeństwa

„Może nam się to nie podobać, ale minęły czasy, kiedy Europa mogła znaleźć schronienie pod amerykańskim parasolem bezpieczeństwa za minimalną opłatę … Nie możemy zagwarantować własnego bezpieczeństwa. Ale Europa może i powinna zrobić więcej”.

Wcześniej Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, powiedział, że nie wszystkie państwa członkowskie NATO będą w stanie wdrożyć rezolucję ze szczytu Sojuszu w Walii z 2014 r. w sprawie obowiązkowego wzrostu w ciągu 10 lat, tj. do 2024 r., wydatków wojskowych do 2 proc. PKB.

Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump wysłał listy do przywódców państw członkowskich NATO, wzywając ich do zwiększenia wydatków na obronę. Następnie, podczas spotkania z przywódcami NATO, Trump wysunął pomysł zwiększenia wydatków na obronę z 2 proc. PKB do 4 proc. PKB.