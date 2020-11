Premier: Druga fala groźniejsza. Nowe ograniczenia od najbliższej soboty

Trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, w trakcie której przedstawia on nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa w naszym kraju. Nowe ograniczenia zaczynają obowiązywać od najbliższej soboty, a w przypadku szkół od najbliższego poniedziałku. W przypadku szkół restrykcje potrwają co najmnej do 29 listopada.

Do nowych restrykcji jak są obecnie wprowadzane należą m. in.: ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięcie placówek kultury (w tym także kina, muzea, galerie i teatry), przejście w tryb online nauki w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Restrykcjami zostają obejęte także hotele, z wyjątkiem podróży służbowych. Szef rządu mówi o granicy, za którą jest już „narodowa kwarantanna”.

Zamknięte zostają także sklepy w galeriach handlowych, z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii, aptek i punktów usługowych.

– W mniejszych sklepach – poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać tylko jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w większych pozostaje do 15 osób – powiedział premier Morawiecki.

Premier @MorawieckiM: Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożymy zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu. pic.twitter.com/XFYoDmM4tz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 4, 2020

mp/tvp info