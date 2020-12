Prawie jak Międzynarodówka! Tego nie ,,odzobaczysz’’. Hymn SK

Wszyscy pamiętają słynne pieśni Komitetu Obrony Demokracji wykonywane na ulicznych manifestacjach, jak ta o „wolnych sądach” śpiewana do melodii piosenki „Another Brick in the Wall II” Pink Floyd. KOD ma jednak niezwykle poważną konkurencję. Prawdziwym przebojem w mediach społecznościowych jest wykonanie hymnu Strajku Kobiet śpiewanego na melodię „Bella Ciao”.

Jak każda prawdziwa rewolucja, również „rewolucja” Strajku Kobiet musi mieć swój hymn. I taki powstał.

- „Swojemu ciału powiedzieć ciao, ciao…. To bierz transparent, jak inne siostry i śpiew swój po ulicy nieś. Niech płonie nasz gniew w tysiącach gardeł, co krzyczą: dość ofiarom dość ofiarom… Jesteśmy równe, jesteśmy wolne, niech świat usłyszy naszą pieśń” – śpiewają aktywistki na robiącym furorę w mediach społecznościowych nagraniu.

Czy samo wykonanie dorównuje głębi tekstu? To już muszą Państwo ocenić sami.

Niesamowity wykon, można zemdleć z wrażenia.😂😂😂 pic.twitter.com/0tLKq6uVrO — Monika (@MonikaKarolinaa) December 1, 2020

To "Bella ciao", nie poznałam.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Monika (@MonikaKarolinaa) December 1, 2020

Moim zdaniem ci lepiej śpiewają.https://t.co/aMuadzWxnt — Marek Nojszewski (@NojszewskiMarek) December 1, 2020

Zaryczały jak lemparty — Gdański Komisarz #BabiesLivesMatter (@GKomisarz) December 1, 2020

kak/Twitter, niezależna.pl