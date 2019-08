Prawda o marszu LGBT w Białymstoku. Ziemkiewicz: Zwycięstwo prowokacji

Ponad 40% Polaków to totalny katolski zaścianek który nie rozumie co to tolerancja, współistnienie rożnych kultur i rożnych ludzi pod wspólnym dachem jakim jest Polska. Wspólnota to wg nich szczucie i kontrola, strach przed obcymi, a nie współpraca i dobro wspólne bez rujnujących podziałów. To co się teraz dzieje to jest kraj chorych z nienawiści ludzi takich jak Kaczyński,Jędraszewski, rydzyk!

