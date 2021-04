Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech: co warto wiedzieć?

Do pracy w Niemczech Polacy wyjeżdżają od lat bardzo chętnie. Powodem jest bliska odległość dzieląca oba kraje, niewielkie różnice kulturowe oraz możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy.. Na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie mogą liczyć w tym kraju między innymi opiekunki osób starszych. W Polsce nie brakuje dzisiaj agencji, które oferują tego typu pracę. Poszukują one i przygotowują kandydatów, zapewniając im bezpieczną formę współpracy zarówno z podopiecznymi, jak i z ich rodzinami na terenie Niemiec. Wyjazd do Niemiec jest jednocześnie okazją do poznania kultury i historii danej miejscowości, a nawet regionu.

Jak wygląda praca w opiece w Niemczech?

Opieka Niemcy to praca, która jednocześnie jest bardzo wymagająca i satysfakcjonująca. Praca opiekunki jest wyzwaniem. To połączenie pracy fizycznej i mentalnej sprawowanej nad osobą, która bardzo potrzebuje pomocy drugiej osoby. Praca opiekunki osoby starszej w bardzo dużym stopniu zależy od potrzeb podopiecznej/podopiecznego. Najbardziej podstawowe zadania opiekunki to pomocy w zwykłych czynnościach dnia codziennego. Opiekunka osób starszych zajmuje się:-przygotowywaniem posiłków;-robieniem zakupów;-sprzątaniem. Do jej podstawowych zadań należy także organizowanie czasu wolnego, na przykład rozmowy, czytanie gazet i książek, spacery. W swojej pracy opiekunowie osób starszych mogą napotkać różnego rodzaju trudności. Wiele renomowanych agencji w stresowych i trudnych sytuacjach nie pozostawia opiekunów samych sobie. Działają przez nich Akademie Opiekunów, w których pełnią dyżury mające duże doświadczenie pielęgniarki. Opiekunki mogą liczyć na ich pomoc i wsparcie. Taką pomoc opiekunki mogą otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. W weekendy udostępniany jest numer alarmowy.

Jakie kwalifikacje powinna posiadać opiekunka?

Osoby, które interesuje praca opiekunki w Niemczech nie muszą posiadać wykształcenia pielęgniarskiego, chociaż jest ono bardzo pomocne i osoby z takim wykształceniem zatrudniane są bardzo chętnie. Do pracy w charakterze opiekunki osób starszych wymagane jest jedynie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Co ważne, doświadczenie to można zdobyć opiekując się takimi osobami z własnej rodziny. Panie (wiele agencji w charakterze opiekunów zatrudnia również mężczyzn), które są zainteresowane wyjazdem do pracy w Niemczech powinny znać język niemiecki przynajmniej w stopniu podstawowym. W wielu przypadkach bardzo przydatne okazuje się posiadanie prawa jazdy. Niektóre agencje oferują osobom chętnym kursy języka niemieckiego.

Jakie formalności?

Większość agencji zapewnia współpracującymi z nimi opiekunkom/opiekunom legalną formę zatrudnienia. Organizuje im także wyjazd do Niemiec oraz przyjazd do Polski. Agencje te gwarantują także wysokie zarobki. Ich wysokość uzależniona jest od posiadanych przez daną opiekunkę kwalifikacji. Osoby, które w opiece nad seniorami posiadają duże doświadczenie i mają wysokie kwalifikacje mogą liczyć na zarobki w wysokości nawet 1600 euro. Sprawowanie opieki nad osobami starszymi to praca, której wiele Polek podejmuje się bardzo chętnie od lat. Praca opiekunki w Niemczech jest wynagradzana niezwykle atrakcyjnie, dla wielu osób jest okazją do znacznego podreperowania domowego budżetu. W pracy tej przydają się nie tylko umiejętności pielęgniarskie i znajomość języka niemieckiego. Świetnie jako opiekunki osób starszych sprawdzają się osoby empatyczne, cierpliwe, tolerancyjne, życzliwe i łatwo nawiązujące kontakty z innymi.

Sprawdź oferty pracy w ATERIMA MED na stronie internetowej - https://www.aterima-med.pl