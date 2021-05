Powstał nowy lek na covid. Zwalcza wszystkie groźne objawy

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków dopuściła do użytku nowy lek na covid. Preparat nazywa się Sotrovimab, jest oparty na przeciwciałach klonalnych i może być stosowany w nagłych wypadkach. Producenci to GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology.

Lek przeznaczony jest do leczenie od łagodnego do umiarkowanego covid u osób powyżej 12 roku życia. Nie jest dopuszczony do użycia w przypadku pacjentów hospitalizowanych lub wymagających tlenoterapii.

Badania wskazują, że środek jest skuteczny przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa.

Opublikowane w marcu przez firmy z siedzibami w Londynie i San Francisco wstępne wyniki badań klinicznych nad środkiem wykazały, że podanie leku wiązało się z 85-proc. zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji i śmierci w porównaniu z grupą, która nie otrzymała tej terapii.

Sotrovimab należy do klasy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi, które naśladują naturalne przeciwciała wytwarzane przez organizm w celu zwalczania infekcji.

jkg/radio zet