Potężny mafijny atak na ministra sprawiedliwości. ,,To ludzie bezwzględni''

Bolek Sikał do Kropielnicy 8.1.20 10:43

I co na to Gazeta Michnika (Polskojęzyczna gadzinówka dla Polaków, wydawana za obce dotacje)? Na Żyda nie wolno krzywo spojrzeć, lewakowi pokazać języka, a zboczeńcy nawet zwrócić uwagi... A tu groźba morderstwa!

No tak, ale to nie "nasz". Więc faryzejska obłuda i wszystko OK. Można nawet pokazać lekka satysfakcję: "Cóż, doigrał się". "A nie mówiliśmy?"