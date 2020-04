Posłowie zagłosowali nad Tarczą Antykryzysową 3.0

Pisie bezprawie 30.4.20 22:47

Jestem przerażona tym, że te spisy wyborców posłużą m.in. do adresowania pakietów wyborczych. Poczta już szuka ludzi do roznoszenia pakietów, pytam - a kto będzie te pakiety adresował? Trzeba będzie do tego zaangażować masę ludzi, zostanie pogwałcone RODO, dostęp do PESEL-i będzie miało mnóstwo osób. Potem obudzimy się z pożyczkami do spłacenia.