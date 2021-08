Posłanka Lewicy zachwycona specjalnym menu w kawiarni obok Sejmu: [***** *** Konfederację i Kukiza]

- Bistro Wiejska poleca coraz więcej gwiazd – napisała na Twitterze posłanka Lewicy Beata Maciejewska, załączając zdjęcie tablicy z symbolicznymi ośmioma gwiazdkami, do których zostały dodaje jeszcze poza PiSem dwa ugrupowania: Konfederacja i Kukiz.

Skala hejtu i wulgaryzmów wylała się tym razem nie tyle na PiS, co na Kukiza i niektórych posłów Konfederacji.

Tym razem posłanka Lewicy Beata Maciejewska wyraźnie zachwycona umieściła zdjęcie tablicy reklamującej menu przed wejściem do bistro w okolicach Sejmu.

Portal niezalezna.pl postanowił zbadać sprawę i zapytano kelnera, co można zjeść zamawiając danie” j..bać PiS, Konfederację i Kukiza”. Pracownik poinformował przedstawicieli redakcji, że „tego brzydkiego słowa tam nie ma” i są tam jedynie „gwiazdki”.

– Jest to hasło, to nie jest specjalne danie – dodał.

Pytany czy gwiazdki oznaczające jednak wulgarne słowo nie odstręczą lokalowi części klientów odparł, że bistro ma „różnych klientów”.

Jak dalej stwierdził, jest to pewna forma „walki” lokalu o „wolne media” i chociaż za hasłem nie kryje się obecnie jakieś danie, to może to być „jakiś pomysł”.

Bistro Wiejska poleca coraz więcej gwiazd pic.twitter.com/QJfsHhfkz9 — Beata Maciejewska #PosłankaLewicy ⚡️ (@B_Maciejewska) August 13, 2021

Codziennie wyprzedzacie wyobrażenie na temat tego jakimi jesteście prymitywami — Pan Cezary Krysztopa #BabiesLivesMatter (@cezarykrysztopa) August 13, 2021

mp/niezalezna.pl