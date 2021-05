Poseł Lewicy: PO w sprawie KPO to takie pitu pitu, gadać, żeby gadać i wprowadzać w błąd opinię publiczną

Platforma pogubiła się w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy - stwierdził na antenie TVP Info poseł Lewicy Marek Dyduch. Skrytykował także blokowanie przez polityków PO Krajowego Planu Odbudowy, dodając, że "w w sprawach zasadniczych dla Polski się nie kupczy".

Dzisiaj Sejm zajmie się głosowaniem nad Krajowym Planem Odbudowy po tym, jak wczoraj zostało on przesłany do Komisji Europejskiej, co potwierdziła Ursula von der Leyen - więcej czytaj tutaj.

Poseł Lewicy Marek Dyduch poinformował na temat szcegółów negocjacji Lewicy z rządem.

- Warunki był bardzo czytelne i propubliczne, związane z działalnością instytucji publicznych. (…) Te warunki zostały spełnione, KPO w formie zakodowanej trafił do komisji UE i teraz on może być poprawiony, ale tylko z sugestii Unii - powiedział.

- Dlaczego Lewica miałaby więc głosować przeciwko bądź odwlekać to głosowanie? Jesteśmy dzisiaj gotowi na głosowanie i poparcie tej ratyfikacji - zapewnił w imieniu Lewicy.

Skrytykował również działanie Platformy Obywatelskiej w tej sprawie, która zdaniem Dyducha "Pogubiła się ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy i teraz swoją retoryką i zabawą, która polega na grze słów, próbuje obrócić kota ogonem".

- PO w taki wydaniu to Platforma pitu-pitu, gadać, żeby gadać, żeby wprowadzać w błąd opinię publiczną, zamieszanie w sprawach, w których się pogubili, to jest używane po raz pierwszy w relacji do lewicy, ale nie pierwszy wobec opinii publicznej. Im chodzi o zamieszanie - stwierdził Dyduch.

- Jeżeli opozycja w całości byłaby rozumna, po tym, jak Lewica usiadła do rozmów, mogłaby złożyć swoje propozycje, to byłby dobry gest PO lub PSL dla porozumienia. Oni krzyczeli szumieli, obrażali, ale nie potrafili zorganizować spotkania z premierem, aby swoje warunki postawić - dosadnie wypowiedział się na temat działań PO Dyduch.

jkg/tvp info