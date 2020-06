Ponad 300 nowych zakażeń. Są też kolejne zgony

6.6.20 18:11

lewackie miernoty zaraz będą orgazmu dostawać ze tak duzo zachorowało. A to wina lewactwa. Zarażają osoby które prowadzą życie lewackie czyli wolne od zakazów. wolny seks, dużo narkotyków a później jest co jest.

ja życzę lewactwu na frondzie żeby w końcu poszła w piach. wszystkim stachom, albertom, nowakom, agnieszkom, bałaszczykowej i innym . Do piachu śmiecie!