Polski Ład. Chwilę po prezentacji analitycy podnoszą prognozę wzrostu PKB!

Są już pierwsze analizy ekspertów po prezentacji nowego programu Prawa i Sprawiedliwości nazwanego Polskim Ładem. Główny ekonomista Banku Pekao wyjaśnia, że realizacja tego programu podniesie wzrost PKB w 2022 r. o 0,3-0,4 pkt. proc. „W rezultacie podnosimy naszą prognozę wzrostu PKB w 2022 r. powyżej 5,5 proc. PKB” – przekazał Ernest Pytlarczyk.

Na dzisiejszej konwencji Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało założenia Polskiego Ładu. To nowy, przełomowy program obozu rządzącego, który ma pozwolić polskiej gospodarce podnieść się z kryzysu wywołanego pandemią i zmienić jakość życia wszystkich Polaków. Wśród zapowiedzianych przez PiS rozwiązań znalazło się m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku, ogromny program mieszkaniowy czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

- „Realizacja Polskiego Ładu podniesie wzrost PKB w 2022 roku o 0,3-0,4 pkt. proc. W rezultacie podnosimy naszą prognozę wzrostu PKB w 2022 roku powyżej 5,5 proc. PKB”

- powiedział główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk.

Podkreślił, że zaprezentowane zmiany w podatkach nie są jedynie zmianą parametrów systemu, ale to „zmiana logiki/architektury”. Przyznał, że zmiany te dotkną budżet państwa:

- „Ale ważna jest struktura tych zmian, bo pieniądze trafią do tych, którzy mają większą skłonność do konsumpcji, co przełoży się na wyższe wpływy z VAT, dzięki czemu koszt całej operacji powinien się zamknąć w kwocie 6-8 mld zł, czyli ok. 0,2-0,3 proc. PKB”

- wyjaśnia.

Ekspert zwraca też uwagę na propozycje dot. inwestycji.

- „Ciekawe są wyliczenia związane z pakietem inwestycyjnym. To przede wszystkim jest Krajowy Plan Odbudowy. Napływ pieniędzy z tego źródła antycypujemy już od kilku miesięcy, stąd była nasza poprzednia prognoza, że PKB w 2022 roku wzrośnie powyżej 5 proc. PKB”

- podkreśla Ernest Pytlarczyk.

