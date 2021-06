Polski cud gospodarczy. ,,Handelsblatt’’: Wzrost gospodarczy w Polsce wyraźnie wyższy niż na Zachodzie

Niemiecki dziennik ekonomiczny „Handelsblatt” wskazuje w dzisiejszym wydaniu, że wzrost gospodarczy Krajów Europy Środkowej jest znacznie wyższy niż na Zachodzie i trend ten się utrzyma. W ocenie niemieckich dziennikarzy Polska, Węgry i Rumunia dają moc całemu kontynentowi.

- „Wzrost gospodarczy w krajach wschodnioeuropejskich jest wyraźnie wyższy niż w tych na zachodzie. I to się nie zmieni”

- czytamy w niemieckiej gazecie.

Niemieccy dziennikarze przekonują, że Europa Środkowa daje obecnie moc całemu kontynentowi.

- „Dotyczy to zwłaszcza Polski, Węgier i Rumunii. Te trzy kraje rosną w tym roku w tempie od pięciu do sześciu procent. Średnia dla strefy euro to 4,3 procent. W roku lockdownu kraje wschodnioeuropejskie straciły od 2,7 (Polska) do 5 procent. Strefa euro załamała się o prawie siedem”

- podkreślają.

Wskazują też, że kraje Europy Środkowej mają niższe niż na Zachodzie bezrobocie i o wiele mniejszy dług publiczny.

„Handelsblatt” zwraca uwagę na imponujące dane ekonomiczne Polski przekonując, że to zasługa zdywersyfikowanej struktury gospodarczej w naszym kraju, ogromnej pomocy dla przedsiębiorców, ale również wsparcia ze strony Unii Europejskiej.

Oczywiście, w niemieckiej gazecie nie mogło zabraknąć ataku wymierzonego w prawicowe rządy.

- „Jeżeli na przykład w Polsce albo na Węgrzech utrzyma się trend populizmu i prawicowego nacjonalizmu, może to zaszkodzić także dość otwartym jak dotąd gospodarkom tych krajów”

- przekonuje autor.

kak/dw.com