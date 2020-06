Polska wychodzi z kryzysu obronną ręką

Stefan 15.6.20 9:21

PO opiera swój program na braku programu Dlaczego? Bo w rzeczywistości propaguje marksistowski antychrześcijański styl życia. Gdyby wprost opublikowali swoje zamierzenia to być może 5% Polaków zdecydowałoby się na nich zagłosować. Jeśli zaprezentowaliby program jak to zrobił Trzaskawski w Warszawie to potem można by było udowodnić ze nie realizują. Realizacja programu w Warszawie przez Trzaskowskiego wynosi 5 na 75, czyli siedem procent - kompromitacja!