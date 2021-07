Polska sprzeda innym krajom szczepionki

- Polska planuje odsprzedać innym krajom, m.in. Ukrainie czy Gruzji, kilkadziesiąt milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19 - przekazał Polskiej Agencji Prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że liczba sprzedanych szczepionek zależy od wzrostu dynamiki szczepień w Polsce.

Szczegóły na temat sprzedaży szczepionek przekazał PAP także prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Wskazał, że taka ewetualność była od początku brana pod uwagę.

- Scenariusz odsprzedaży szczepionek do innych krajów rozważaliśmy od samego początku. Polska w umowach podpisanych na poziomie Komisji Europejskiej zamówiła w sumie ok. 100 mln dawek różnych producentów - powiedział Kuczmierowski.

Dodał, że zamówione szczepionki będą trafiały do Polski mniej więcej do końca I kwartału 2022 roku.

- Ich nadwyżkę będziemy chcieli wykorzystać do odsprzedaży - powiedział Kuczmierowski. Dodał, że w pierwszej kolejności szczepionki trafią na Ukrainę i do Gruzji. Planowane jest także odsprzedanie szczepionek krajom bałkańskim.

Do wtorku do Polski trafiło 41 mln dawek szczepionek. Umowy z KE mówią o odsprzedaniu poza Unię co najmniej 4 mln dawek. W rzeczywistości Polska sprzeda jednak znacznie więcej dawek szczepionek.

Planujemy jednak odsprzedać zdecydowanie więcej szczepionek. Możemy założyć, że ok. 10 mln osób będzie czekało jeszcze na zaszczepienie – poinformował. Dodał, że oznacza to, że do odsprzedania będzie kilkadziesiąt milionów dawek.

Ponadto w polskich magazynach pozostanie 5 mln dawek gotowych do natychmiastowego wykorzystania.

jkg/pap