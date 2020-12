Polscy uczeni murem za Janem Pawłem II. Ponad 1700 podpisów

W odpowiedzi na ataki wymierzone w św. Jana Pawła II, pod koniec ub. miesiąca polscy profesorzy i pracownicy naukowi opublikowali list otwarty, w którym zaapelowali o „prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II”. Polscy uczeni podkreślają, że oczerniając papieża, okazujemy brak szacunku dla najjaśniejszych kart naszej historii. Pod listem podpisało się już ponad 1700 polskich pracowników naukowych.

Ataki na św. Jana Pawła II przybrały na sile w listopadzie, kiedy Stolica Apostolska opublikowała raport nt. wiedzy, jaką Watykan dysponował ws. byłego kardynała Theodore'a McCarricka. Wbrew samej treści raportu, lewicowe media próbowały przekonywać, że znalazły się w nim zarzuty wobec polskiego papieża.

Na oczernianie św. Jana Pawła II zareagowali polscy uczeni. Powstał list otwarty, w którym sprzeciwili się oni atakom, podkreślając, że są one wyrazem braku szacunku dla najjaśniejszych kart polskiej historii. Podkreślili też, że celem tych ataków jest doprowadzenie do „zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw”.

- „Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów” – podkreślają naukowcy.

Przypominają również rolę papieża w wyzwoleniu narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod wpływu Związku Radzieckiego.

Sygnatariusze apelują o „opamiętanie do wszystkich ludzi dobrej woli”.

Do wczoraj pod listem popisało się ponad 1700 polskich naukowców. Poniżej publikujemy pełną listę sygnatariuszy.

