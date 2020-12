Politico. Prezes Ordo Iuris wśród ,,najpotężniejszych ludzi Europy''

W ogłoszonym przez Politico rankingu "najpotężniejszych ludzi Europy" znaleźli się sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, Victor Orban czy Boris Johnson. Natomiast, co bardzo interesujące w kategorii "marzyciele" umieszczono prezesa instytutu Ordo Iuris mec. Jerzego Kwaśniewskiego.

Jednak w opisie dokonań i działalności Ordo Iuris oraz mec. Jerzego Kwaśniewskiego znalazło się wiele przekłamań. M.in, instytut jest obwiniany o tworzenie nieistniejących "stref wolnych od LGBT". Tak więc po raz kolejny po Parlamencie Europejskim powielany jest fake news. Politico sugeruje również powiązania instytutu z Moskwą.

Do publikacji Politico odniósł się na Twitterze mec. Jerzy Kwaśniewski:

- Wśród 28 „najpotężniejszych ludzi Europy” 2021 Politico umieściło w kategorii „Disrupters” Prezesa niemieckiego TK - za orzecznictwo podkreślające suwerenność krajową i granice kompetencji UE. Cieszę się z tego prawniczego sąsiedztwa, sam zajmując miejsce w kateg. „Dreamers” :)

W rozmowie z portalem Tysol.pl prezes Ordo Iuris dodaje też:

- Zdecydowanie cieszę się z hasła „ Now Ordo Iuris is going global.” [Teraz Ordo Iuris zaczyna działać globalnie - przyp. red.].

Wśród 28 „najpotężniejszych ludzi Europy” 2021 @politico umieściło w kategorii „Disrupters” Prezesa niemieckiego TK - za orzecznictwo podkreślające suwerenność krajową i granice kompetencji UE.



