Policja szuka mężczyzny w koszulce z festiwalu Owsiaka. Zgwałcił kobietę. Rozpoznajesz go? Zgłoś!

Pracownik 31.10.19 9:46

Jesteście totalnie obrzydliwi. Ciekaw jestem, jak wyglądałby tytuł tego artykułu gdyby mężczyzna był w koszulce z krzyżem, albo żołnierzami wyklętymi.

Ach, no tak, wtedy artykułu by nie było, bo powstał tylko po to aby obryzgać Jurka Owsiaka swoim polskim gównem.



Małe, zawistne, żałosne ludziki.