Policja przejęła 3 tony nielegalnych papierosów

Policjanci CBŚP, KMP w Kielcach i KAS rozbili zorganizowaną grupę przestępczą oraz zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, w której dziennie można było wyprodukować ok. miliona papierosów. Podczas akcji zabezpieczono ok. milion papierosów i ponad 3 tony krajanki tytoniowej. W sprawie zatrzymano 5 osób, którym w Prokuraturze Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i Krajowej Administracji Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, od dłuższego czasu pracowali nad sprawą nielegalnej fabryki papierosów. Zebrane przez nich informacje doprowadziły śledczych do woj. świętokrzyskiego, gdzie na terenie wynajmowanej posesji w hali magazynowej znajdowała się nielegalna wytwórnia.

Podczas akcji przeprowadzonej w powiecie kieleckim, funkcjonariusze zatrzymali 5 osób. W wyniku przeszukania hali i innych obiektów znajdujących się na posesji funkcjonariusze znaleźli i przejęli maszyny do produkcji papierosów, ok. milion sztuk papierosów i ponad 3 tony krajanki tytoniowej. Towar ten nie posiadał polskich znaków akcyzy i innej wymaganej dokumentacji. Przejęto także komponenty niezbędne do produkcji papierosów. Urządzenia wchodzące w skład przejętej profesjonalnej linii technologicznej służącej do produkcji papierosów warte są ponad milion złotych.

Zabezpieczone w trakcie przeszukania wyroby akcyzowe, w postaci krajanki tytoniowej i papierosów naraziłyby Skarb Państwa na straty wynoszące blisko 4,8 mln zł.

Zatrzymane osoby, w wieku od 32 do 57 lat zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz popełnienia przestępstw karnych-skarbowych. Sąd Rejonowy w Kielcach aresztował wszystkich zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

mp/policja.pl