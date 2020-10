Polacy zniesmaczeni progejowską reklamą

Protest przeciwko reklamie Durexa to najlepszy dowód na to, że Polacy wciąż nie poddają się tęczowej rewolucji. Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi na reklamę prezerwatyw, w której występują geje.

W jednej ze scen reklamy prezerwatyw pojawia się para gejów. Autorzy skargi słusznie wskazuję, że reklama jest wulgarna oraz niesmaczna. Dodają:

„ Nie mamy w polskim prawie przyzwolenie na związki homoseksualne więc i reklama powinna się tego trzymać. Promocja związków homoseksualnych jest szkodliwa dla społeczeństwa, oswajają z tego typu związkami. Nie dążmy do akceptacji kultur zachodu, dbajmy o swoje”.

W innej skardze zauważono, że reklama ta narusza zasady etyki ukazując parę gejów w niedwuznacznej sytuacji.

Firma Durex tymczasem skargami się nie przejmuje i dodaje:

„Zamieszczenie jakiegokolwiek orzeczenia, czy też innych treści dotyczących Reckitt Benckiser (Poland) S.A. na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, będzie oznaczać naruszenie dóbr osobistych Reckitt Benckiser (Poland) S.A. i zmusi nas do podjęcia odpowiednich kroków prawnych”.

Niestety, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy niczego nieetycznego w reklamie Durexa się nie dopatrzył.

za:bezprawnik.pl,Fronda.pl