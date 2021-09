,,Polacy przyczynili się do śmierci co najmniej 200 tys. Żydów''. Obrzydliwy wpis Jewish.pl

Co za nikczemny bełkot od rana! Co znaczy "przyczynili się"? Stoczniowcy przyczynili się do śmierci górników z "Wujka" bo gdyby nie strajk, nie byłoby i stanu wojennego?

Wyraźnie widać, że niektórym Żydom bardzo brakuje w Polsce antysemityzmu i robią co mogą by go sprowokować https://t.co/ybBLSwBhYE