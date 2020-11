Polacy odpowiadają na apel. Tysiące ludzi na modlitwie

70 000 osób wzięło udział w transmitowanej online inauguracyjnej Mszy Świętej i modlitwy Różańca Do Granic Nieba, która miała miejsce w Sanktuarium Gietrzwałdzkim 1 listopada br. Od 2 do 8 listopada o 19.00 na stronie www.rozaniecdogranic.pl, fanpage’u na Facebooku i kanale YouTube Różaniec Do Granic, transmitowana będzie msza św. i modlitwa w ramach wydarzenia z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu.

Ponad 15 000 punktów modlitwy z całego świata zarejestrowało się na stronie www.rozaniecdogranic.pl, tym samym potwierdzając swój udział w modlitwie. - Każdy z tych punktów oznacza kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu uczestników - jak np. w parafiach, zakonach, szpitalach, czy hospicjach. Ale nie jest łatwo ustalić liczbę uczestników, bo zdecydowana większość bierze udział bez rejestracji - mówi Maciej Bodasiński, współorganizator Różańca Do Granic Nieba.

Punkty modlitwy, zgłoszone do wydarzenia Różaniec Do Granic, znajdują się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nawet w tak egzotycznych miejscach, jak Australia (np. parafia Our Lady Queen of Poland w Maylands), Afryka (np. klasztor Franciszkanów w Ugandzie), czy Ameryka Południowa (np. parafia w Boliwii).

- Mimo, że to już trzeci dzień wydarzenia, cały czas napływają zgłoszenia - podkreśla Maciej Bodasiński i dodaje - w sumie rejestrujemy 2,5 raza większy ruch na stronie internetowej, nie trzy lata temu. Wydaje nam się, że spokojnie możemy mówić o porównywalnej skali obydwu Różańcy Do Granic.

Bardzo cieszy, że w ramach Jerycha Różańcowego zostało odmówione już ponad 4500 części różańca. Jerycho różańcowe to nieustające czuwanie modlitewne przez całą dobę. - Na naszej stronie internetowej też jest miejsce, gdzie można zgłosić się do modlitwy na różańcu w wybranej godzinie doby - Agnieszka Kminikowska..

Pragniemy też ogłosić formę zakończenia akcji, 08.11.

Zapraszamy wszystkich uczestników, by tego dnia zapalili w domach poświęcone świece i odmówili akt poświęcenia Matce Bożej, napisany przez sługę bożego kardynała Stefana. Wyszyńskiego. Więcej szczegółów już niebawem.

Mapa z zarejestrowanymi punktami modlitwy: https://rozaniecdogranic.pl/mapa

Jerycho różańcowe: https://rozaniecdogranic.pl/jerycho