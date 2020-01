Podziękujmy dzisiaj Bogu za naszych rodziców i za chrzest

Przewodniczący Rady ds. Rodziny zachęcił do poważnego i odpowiedzialnego podejścia do sakramentu chrztu we wspólnocie parafialnej i rodzinie. „Jeśli rodzice chcą podarować swoim dzieciom to, co najważniejsze, to chcą przekazać swoim dzieciom wiarę” – powiedział.

BP KEP

episkopat.pl