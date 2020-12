Podatek od ,,małpek’’. Polacy znaleźli sposób na obejście daniny

Razem z nowym rokiem wzrosną ceny tzw. małpek. To za sprawą nowego podatku, którym zostaną objęte alkohole sprzedawane w buteleczkach do 300 ml. Jednak Polacy już znaleźli sposób, aby nowe przepisy obejść. Na rynku pojawiają się dotychczas niespotykane „małpki” o pojemności 350 ml.

Alkohole sprzedawane w takich butelkach można kupić już w sieci sklepów Żabka.

- „Spodziewamy się, że wódki smakowe o pojemności 350 ml będą w najbliższej przyszłości pojawiać się coraz częściej na rynku. W naszej sieci wódki smakowe Staromiejska wprowadziliśmy testowo już w sierpniu br. Obecnie w ramach marki dostępne są trzy wódki o pojemności 350 ml: wiśniowa, cytrynowa oraz żurawinowa. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy będziemy rozwijać tę linię produktów. Producentem wódki Staromiejskiej jest Grupa AWW. Zapewniamy, że podchodzimy odpowiedzialnie do sprzedaży alkoholu w naszej sieci” – napisała sieć w oświadczeniu.

Jak podkreśla ekonomista Andrzej Sadowski, można było to przewidzieć. Dyrektor Centrum im. Adama Smitha zwraca uwagę, że Polacy zawsze szukali sposobów na obejście nowych podatków.

- „Znajomość historii, ale ze zrozumieniem, chroni przed podobnymi błędami. Jak rządzący wprowadzili podatek od okien – zamurowywano je, jak od kominów – burzono je, jak od określonego limitu objętości butek – to sprzedawane są większe 350 ml. Czy to było trudne do przewidzenia?” – pisze w mediach społecznościowych.

kak/businessinsider.com.pl, Facebook