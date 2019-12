Po atakach Putina... skandaliczny tekst w 'GW': Polska- amerykańska półkolonia, zadufane w sobie dziwadło

Stanislaw 27.12.19 21:43

Trzeba wiedzierć, że Stany Zjednoczone w Europie Zachodniej też są pośmiewiskiem, bo stawiają opór jej interesom. Stany Zjednoczone to jakby zjednoczona ludność świata w miniaturze,

AA więc to nie to samo, co Rosja - niby panstwo slowiańskie, ale dodatkowo olbrzymi zlepek narodów kolonialnych.

Temu imperializmowi rosyjskiemu trzeba stawić konieczny opór - jednak nie metodą ubliżania narodowi, chyba często tu praktykowanemu. Byle bez ubliżania i stopniowania nienawiści!