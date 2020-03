Platforma swoimi poprawkami w Senacie chce rozsadzić budżet

Zwrócił uwagę na uwarunkowania makroekonomiczne wywołane skutkami pandemii koronawirusa i podkreślił znaczenie wiarygodności kredytowej, której się dopracowaliśmy zdecydowanie poprawiając stan naszych finansów publicznych, czego dobitnym wyrazem jest zmniejszenie w ciągu ostatnich 4 lat deficytu sektora finansów publicznych z 54% PKB do poziomu poniżej 47% PKB ,ale także najniższe od lat koszty obsługi długu publicznego).

2. Podkreślił, że przygotowany przez rząd pakiet ustaw szacowany jest na blisko 227 mld zł (rząd najpierw zaproponował pakiet, którego wartość szacowano na 212 mld zł i powiększony o kolejne 15 mld zł po uwzględnieniu propozycji prezydenta Andrzeja Dudy o zwolnieniu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikroprzedsiębiorców, a więc zatrudniających do 9 pracowników ze składki ZUS na 3 miesiące).

Wartość tego pakietu to aż 10% PKB, a po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej naszego złotego , chociażby w stosunku do euro, jest to pakiet porównywalny na przykład z niemieckim, którego wartość wynosi około 15% PKB.