Platforma się sypie. Tomasz Zimoch odchodzi z KO

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformował, że poseł Tomasz Zimoch złożył dziś rezygnację z członkowska w klubie Koalicji Obywatelskiej. Nie podał przy tym powodów swojej decyzji.

W ostatnim czasie media spekulowały o planach Tomasza Zimocha, który miał przejść do nowego ruchu Szymona Hołowni. Do tej pory do transferu nie doszło, jednak dziś znany komentator sportowy postanowił zrezygnować z członkowska w klubie Koalicji Obywatelskiej.

- „Tomasz Zimoch złożył dziś pismo o rezygnacji z członkostwa w klubie”

- poinformował rzecznik PO Jan Grabiec.

Pismo, jak dodał, zawierało tylko jedno zdanie i polityk nie wyjaśnił w nim motywów swojej decyzji.

Pytana o sprawę poseł Paulina Hennig-Kloska, która niedawno sama opuściła KO i przeszła do Polska 2050 przekonuje, że nie wie nic o tym, aby również poseł Zimoch miał dołączyć do Szymona Hołowni.

