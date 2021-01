Plany polityków Polska 2050 na przyszłość? Mucha: Aborcja na żądanie

W udzielonym dla „Wysokich Obcasów” wywiadzie poseł Joanna Mucha, która z Platformy Obywatelskiej przeszła do Polska 2050, odniosła się do tematu aborcji. Parlamentarzystka zapewnia, że będzie namawiać Szymona Hołownię do poparcia liberalizacji prawa aborcyjnego.

- „Myślę, że jak Polska 2050 wygra najbliższe wybory i będzie tworzyła koalicję, to naturalnym koalicjantem będzie PO” – stwierdziła Joanna Mucha.

Posłanka poruszyła też kwestię aborcji, której Szymon Hołownia, jako katolik, ma być zdecydowanym przeciwnikiem. Zapewniła, że będzie przekonywać lidera swojego nowego ugrupowania, aby poparł postulat aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży.

- „Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że będę go przekonywała” – mówiła.

kak/wysokieobcasy.pl