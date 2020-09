PiS wycofuje się z tzw. ,,Bezkarności+’’

Dziś odbyło się drugie czytanie noweli tzw. ustawy covidowej, która przewidywała wyłączenie odpowiedzialności za czyny polegające na naruszeniu obowiązków służbowych i innych przepisów, podejmowane w celu zwalczania COVID-19. W związku ze sprzeciwem polityków Solidarnej Polski wobec projektu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował jednak, że projekt zostanie zdjęty z porządku głosowań. Za taką decyzję Prawu i Sprawiedliwości dziękuje Zbigniew Ziobro.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany dziś o przyszłość kontrowersyjnego projektu nowelizacji tzw. ustawy covidowej stwierdził, że wobec braku porozumienia z koalicjantami zostanie on wycofany, jednak w przyszłości partia rządząca do niego powróci. W rozmowie z PAP Terlecki przekazał, że ok. godz. 20 wniosek o zdjęcie z porządku głosowań projektu tej noweli zostanie zgłoszony na Konwencie Seniorów.

Za wycofanie projektu Prawu i Sprawiedliwości podziękował w mediach społecznościowych lider Solidarnej polski Zbigniew Ziobro:

- „Dziękuję PiS za wycofanie ustawy o bezkarności z Sejmu. Równość wobec prawa to kluczowa wartość dla naszego obozu. Jako Zjednoczona Prawica mamy odważny plan reform państwa, wierzę, że z tak obranej drogi nie zejdziemy. Wiele nas łączy, możemy dużo zrobić dla Polski” – napisał minister sprawiedliwości na Twitterze.

kak/PAP, Twitter