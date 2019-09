PiS nokautuje totalnych! Kolejny sondaż nie pozostawia złudzeń

KKK 16.9.19 20:20

Podglądam ostatnie sondaże przedwyborcze i widzę, że w prawie każdym ok. 10% pytanych na kogo będziesz głosować, odpowiada: „nie wiem”. Trzymam się więc za głowę i myślę sobie, czy dzisiaj, po 4 latach rządów PIS-u , kiedy wszystkie obietnice wyborcze są zrealizowane i to z nawięzką, jest aż tak trudno rozróżnić 8 lat rządów lewackich złodziei i kłamców z PO i PSL, którzy zdradzali i zdradzają nadal naszą ojczyznę, kradli miliardy, każąc Polakom pracować do 67 lat przy ogromnym bezrobociu i biedzie, - i 4 lata rządów ludzi PIS, którzy są prawdomówni i wiarygodni i zrobili więcej dobrego dla Polski i Polaków niż inni kiedykolwiek.

Pytam więc niezdecydowanych: To co jeszcze musiałoby się stać, żeby tych 10% Polaków uwierzyło w prawdę ?! Prawdę, która jest przecież oczywista i namacalna ! /pieniądze z programów socjalnych dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, a także 13-tka dla seniorów trafiają systematycznie na konta zainteresowanych, starsi mogą iść na emeryturę już w wieku 60 i 65 lat, młodzi do 26 lat nie płacą podatków, przedsiębiorcy mają wiele ułatwień, ludzie w wieku produkcyjnym mają zapewnioną pracę (bezrobocie tylko 5%), płace rosną w dobrym tępie, a gospodarka rozwija się w tępie >4% PKB. Pozatym uruchomiono programy budowy mieszkań, dróg lokalnych, transportu szczeg. w Gminach, pomoc dla rolników, zdrowe powietrze i wiele innych /.

Niezdecydowani, powiedzcie więc nam, co jeszcze musiałoby się stać ?!!!!