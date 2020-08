Piotr Duda do polityków PO: Opowiadanie się za LGBT i sankcjonowanie kradzieży przeczy wartościom ,,Solidarności''

W programie „Gość Wiadomości” w TVP Info szef związku NSZZ „Solidarność” Piotr Duda komentował wydarzenia historyczne oraz sytuację obecną. Odniósł się też bardzo krytycznie do prób podszywania się polityków PO pod wartości i dorobek związku „Solidarność”.

Duda powiedział:

- Jak słyszę, że panowie Budka i Trzaskowski mówią, że nie oddadzą wartości „Solidarności” związkowi zawodowemu, to niech przeczytają sobie postulaty, jakie to wartości. Jedno drugiemu przeczy. Jeśli podpisuje się kartę LGBT, jeśli chodzi się na marsze LGBT, gdzie profanuje się Najświętszy Sakrament, jeżeli się obraża katolików, mnie, to przepraszam bardzo, niech się na coś zdecydują. To nie są wartości „Solidarności”, ruchu, który do dziś funkcjonuje

Dodał także:

- Krew się w żyłach gotuje, gdy się słyszy coś takiego.

Kometując tworzenie przez Rafała Trzaskowskiego ruchu "Nowa Solidarność" powiedział:

- Niech każdy nazywa swój ruch jak chce, ale jak Rafał Trzaskowski nazywa ruch „Nowa Solidarność” (…), to ja mówię, że lepsza była nazwa „Nowa Czajka”. Niech się zajmie sprawami Warszawy, a nie idzie w sprawy, w które nie powinien iść, bo to sytuacja niezdrowa.

Odnosząc się z kolei do dziedzictwa solidarności Piotr Duda stwierdził, że działacze opozycji próbują bezprawnie zawłaszczać dziedzictwo „Solidarności”. W nawiązaniu do niedawnych problemów z tablicami zauważył:

- Ci, którzy mają usta pełne frazesów - „konstytucja” i „prawo” - uważają, że tablice powinny zostać w ECS-ie, czyli sankcjonują zwykłą kradzież

mp/tvp info