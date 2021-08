Pilne! Sejm odracza posiedzenie

Opozycja przegłosowała dziś wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu. Sejm zbierze się ponownie 2 września.

Głosowało 456 posłów, za przyjęciem wniosku było 229, przeciw zagłosowało 227 i nikt się nie wstrzymał. Razem z opozycją za odroczeniem posiedzenia Sejmu zagłosowało 5 posłów Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Iwona Michałek, Magdalena Sroka, Michał Wypij i Jarosław Gowin.

Posłowie mieli dziś zagłosować ws. nowelizacji ustawy medialnej, w myśl której podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogłyby kontrolować najwyżej 49 proc. udziałów w polskich mediach. Autorzy projektu przekonują, że nowe przepisy mają strzec rynku medialnego przed ingerencją wrogich państw, jak choćby Rosji. Na nowe przepisy nie zgadza się jednak opozycja, która twierdzi, że proponowane przepisy są wymierzone w TVN.

💬 Składamy wniosek o odroczenie obrad do 2 września z powodu zmian, które nastąpiły w porządku obrad. Premier @Morawiecki i minister zdrowia muszą się przygotować do tych punktów. Nie może to być w pośpiechu. Weźcie głęboki oddech. Wracamy 2 IX.



🍀@KosiniakKamysz

📍Sejm pic.twitter.com/WW0QVXkN4F