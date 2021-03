Pilne! PiS chce stanowczo odpowiedzieć na orzeczenie TSUE

Prawo i Sprawiedliwość zamierza stanowczo odpowiedzieć na wczorajsze orzeczenie TSUE ws. nowelizacji polskiej ustawy o KRS. Na dzisiejszym posiedzeniu kierownictwo partii zdecydowało, że zwróci się do TK z prośbą o ustosunkowanie się do kontrowersyjnego wyroku.

- „PiS zwraca się do rządu o podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o ustosunkowanie się do orzeczenia TSUE, którego fragmenty kwestionują wyższość konstytucji wobec wszystkich źródeł prawa w RP, w tym zawartych przez Polskę traktatów o UE i funkcjonowaniu UE, a także wtórnego prawa Unii Europejskiej”