PILNE! Georgia. USA. Będzie ponowne liczenie głosów

W stanie Georgia odbędzie się ponowne przeliczenie głosów - powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo w trakcie konferencji prasowej, jak informuje Bloomberg.

Prezydent Donald Trump i jego sztab zwracali kilkakrotnie uwagę na nieprawidłowości przebiegu procesu wyborczego w USA. W mediach pojawia się coraz więcej przykłądów naruszenia uczciwości przebiegu wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dochodzi nawet do tego, że media wspierające Demokratów przerywają transmisje, w których prezydent Trump podaje konkretne przykłady naruszenia prawa wyborczego.

BREAKING: There will be a recount in Georgia, the state’s secretary of state just said during a news conference #Election2020



Joe Biden currently holds a narrow lead there over President Trump https://t.co/CSe4typnbM pic.twitter.com/dcPHqcx1Rn