Pełnomocnik rządu ostrzega: Nadchodzi demograficzna katastrofa

Niejestemrobotem 10.1.20 18:42

Z jakiegoś powodu ludzie nie chcą mieć dzieci. I mają prawo do tego, bo nie jesteśmy własnością państwa, jakimiś rozpłodowcami w hodowli. A tym, którzy chcą, a są niepłodni nie pomaga się, nie finansuje się in vitro itd. Poza tym, niektórzy by chcieli i biologicznie mogli, ale albo nie mogą trafić na odpowiedniego partnera/partnerkę, albo pracują tyle, że nie mają jak kogoś poznać i nie mieliby kiedy zająć się dzieckiem, a muszą pracować, bo inaczej to nie będzie ich stać nawet na utrzymanie siebie, a co dopiero dziecka. I co ma zrobić np. lekarka, jak ona mogłaby mieć dziecko dopiero jak zrobi specjalizację, bo dopiero wtedy może sobie na to pozwolić finansowo i czasowo? A wtedy już jest dość późno? Albo jakakolwiek kobieta, jeśli nie ma dostępu do żłobka, przedszkola? Zrezygnować z pracy, na rzecz dzieci, a bez pracy nie zapewni im odpowiedniego standardu życia? Czy zrezygnować z dzieci? Czy kompromisowo, dzieci owszem, ale jedno, jak już praca stabilna i są oszczędności? Żeby jak najkrótsza przerwa w pracy, żeby nie wypaść z rynku. Prawo musi działać tak, żeby pracodawca nie bał się, że młoda pracownica zajdzie w ciążę, a młodzi ludzie muszą mieć wsparci, aby móc mieć i rodzinę i karierę. Inaczej będzie to co jest.