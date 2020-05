Pedokasta Basta!

Jak wiadomo, pedofile w więzieniach mają najgorzej. Jeśli doniesienia z filmu Sylwestra Latkowskiego się potwierdzą, a powołana przez ministerstwo sprawiedliwości wykaże to w materiale dowodowym, to spawy zaczną trafiać na wokandę sądową i wielu dzisiejszych celebrytów może trafić za kratki.

- Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś - że byłeś pijany wtedy, ćpałeś, mało pamiętasz... Czas, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś - apelował na antenie TVP po premierze filmu "Nic się nie stało" Latkowski. Nie tłumaczył jednak, o co dokładnie chodzi. Wymieniał za to nazwiska kolejnych osób, m.in. Radosława Majdana (który również zapowiedział pozew).