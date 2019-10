Partner Rabieja: Należę do intelektualnej elity

katolik 10.10.19 11:04

Dla prawdziwego faceta takie publiczne obnażanie się jest poniżające,,ale czego chcieć ,ani to jako facet ani jako człowiek godności i przyzwoitości nie ma. normalnie chlew! Takie zoo oo chce zrobić z Polski i Polaków dno! Przecież taki facet ,czy to już nie facet Polski nie obroni,TOŻ to takie jajsko,żenuła!