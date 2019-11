Papież pisze do prezydenta Dudy. ZOBACZ, o czym

Papieski samolot przeleciał dziś nad Polską. Przy tej okazji papież Franciszek wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy specjalny telegram.

"Gdy przelatuję nad Polską w drodze powrotnej do Rzymu z Tajlandii i Japonii, przesyłam serdeczne pozdrowienia Jego Ekscelencji i Pana rodakom"-napisał Ojciec Święty do głowy państwa polskiego. Treść telegramow wysłanych do prezydenta Dudy otrzymali dziennikarze podróżujący z papieżem.