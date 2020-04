Papież: odmawiajmy różaniec, aby stawić czoła pandemii

Mirek 26.4.20 21:16

Modlitwa to wielkie narzędzie Kościoła do zmiany świata, ale dlaczego do Marii? Kiedy przestaniemy jako katolicy modlić się do ludzi? Jedynym pośrednikiem między ludźmi i Bogiem jest Jezus, po co ich mnożyć? Czy ktoś to wyjaśni? Czy tylko usuną mój wpis bo po co rozmawiać i nauczać? Jezus mówi "przyjdźcie do Mnie" a my modlimy się do ludzi. Coraz trudniej mi patrzeć na świętych i Matkę Pana jako na obiekt modlitwy. Wołanie do ludzi nie uratuje Polski i świata.