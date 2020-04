Papież Franciszek: Światu grozi jeszcze gorszy wirus

Totustuus 19.4.20 14:59

Trevignano Romano 18 kwietnia 2020 Kochane dzieci, dziękuję za modlitwę i za wysłuchanie mego wezwania w waszych sercach . Drogie dzieci, walczcie o swoją wolność, bo źli dyktatorzy redukują was (chcą zredukować was) do stanu niewolnikòw. Strzeżcie się szczepionek i wszelkich nakazòw -zobowiązań, ponieważ nie będą one pochodziły od Boga, ale od szatana, który chce rządzić waszym życiem i waszymi umysłami. Kochani moi, trzęsienia ziemi będą słyszalne na całym świecie, dotknąłem ziemi, aby ostrzec moje dzieci, by były gotowe na straszne czasy, które nadejdą. Dzieci, dokonujcie rozeznania, ponieważ w tym czasie będzie wielu fałszywych proroków. Módlcie się dużo i ciągle ,po prostu wierzcie w Boga i kontynuujcie czytanie Pisma Świętego. Drogie dzieci, tylko wiara może was ocalić, nigdy o tym nie zapominajcie . Moje Anioły i Archaniołowie zawsze będą przy was, nie bądźcie letni(w wierze). Teraz błogosławię was w imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen ”.

(W jednym z orędzi Matka Boża obiecuje że domy w ktòrych będzie czczony obraz Jezusa Miłosiernego ,będą uchronione od wszelkiego zniszczenia..)