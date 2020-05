Papież do Polaków: Módlmy się słowami św. Jana Pawła II - ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!''

W perspektywie zbliżającej się uroczystości Piećdziesiątnicy Franciszek wezwał do bycia uległymi na działanie Ducha Świętego, aby życie każdego było zawsze ogrzewane i rozświetlane przez miłość, którą On rozlewa w naszych sercach.

Ojciec Święty wspomniał także, że pojutrze obchodzone będzie wspomnienie liturgiczne papieża, św. Pawła VI. Niech on zachęca każdego do podejmowania z hojnością ideałów ewangelicznych. Do Polaków Franciszek powiedział.