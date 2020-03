Papież: Bóg zawsze blisko człowieka

W homilii Franciszek nawiązał do słów Mojżesza, który zachęcając Izraela do wypełniania prawa podkreślił, że otrzymali je od Boga, który jest blisko: „Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?” (Pwt 4, 7). Nie jest to więc Bóg, który pozostawia spisane prawa i odchodzi, ale odwrotnie, towarzyszy swojemu ludowi, jest zawsze blisko. Natomiast człowiek – zaznaczył Papież – odrzuca tę bliskość. Najpierw ukrywa się przed Bogiem, gdyż zgrzeszył i odkrył, że jest nagi. A potem brat zabija brata. Na bliskość Boga człowiek odpowiada oddalaniem się.