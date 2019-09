Papież: Biskup nie może być ideologiem

[ Jest to smutne, gdy biskup zapomina o swoich kapłanach. Smutno jest słuchać, gdy kapłani narzekają: «Dzwoniłem do biskupa, muszę się z nim spotkać, aby omówić pewną sprawę, ale w sekretariacie mi odpowiedziano, że jego kalendarz jest pełny na trzy miesiące do przodu». Biskup, który jest blisko swoich kapłanów, gdy widzi, że ktoś z nich do niego dzwonił, to najpóźniej dzień później powinien oddzwonić, bo kapłan ma prawo wiedzieć, że ma ojca – stwierdził Ojciec Święty. - Bliskość z kapłanami. Podobnie i kapłani, winni czuć więź ze współbraćmi, a nie dzielić się. Diabeł wchodzi między nich, aby dzielić wspólnotę kapłańską, aby dzielić. ]