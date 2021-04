,,Pani sędzio''. Prezes TK ustawiła Bodnara do pionu [ZOBACZ]

Wczoraj miała miejsce dalsza część rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w związku z wnioskiem grupy posłów PiS, który dotyczył konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji RPO w sytuacji, gdy nie ma jego następcy, a kadencja poprzedniego Rzecznika już upłynęła. W pewnym momencie prezes TK Julia Przyłębska musiała pouczyć Adama Bodnara.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich upłynęła 9 września ubiegłego roku. Do tej pory nie udało się jednak wyłonić jego następcy, w związku z czym Adam Bodnar nadal pełni jego funkcję. Wniosek w sprawie konstytucyjności przepisów złożyli do TK posłowie PiS.

W trakcie rozprawy Bodnar w nieodpowiedni sposób zwracał się do Trybunału. Reakcja Julii Przyłębskiej stała się hitem internetu.

Swoją wypowiedź Bodnar rozpoczął słowami „Pani sędzio…”. Prezes TK jednak zwróciła mu uwagę:

„Ja bym prosiła, żeby zwracał się pan do nas «Wysoki Trybunale», tak jak zwracał się pan do Trybunału Konstytucyjnego, kiedy jeszcze prezesem Trybunału był pan prezes Rzepliński”.

Bodnar był ewidentnie zmieszany, jednak posłuchał prośby Julii Przyłębskiej:

