,,Pandemia rozpędza się''. Wiceminister podał najnowsze dane

„Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie 2,5 tys.” - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informują o liczbie nowych zakażeń koronawirusem w Polsce.

W rozmowie na antenie Radia ZET dodał:

„Czyli widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną ilość nowych przypadków, ale także ilość zajętych łóżek szpitalnych”.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono dokładnie 14 857 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 245 osób.

Kraska dodał, że rozwój epidemii bardzo go niepokoi. Dodał, że wzrasta ilość zajętych respiratorów.

dam/Radio ZET,PAP